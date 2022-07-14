Мележиков назвал главные цели «Спартака» в сезоне-2022/23

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал главные задачи команды в сезоне-2022/23.

—Задачи «Спартака» на сезон? Цели определены советом директоров — золотые медали в чемпионате России и Кубок России финал. Вы должны понимать цели и задачи. Других целей у клуба не будет никогда. Задачи — максимальная концентрация на всей дистанции и работа команды на результат.

По итогам сезона-2021/22 РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице. Также клуб стал победителем БЕТСИТИ Кубка России.