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Мележиков назвал главные цели «Спартака» в сезоне-2022/23

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал главные задачи команды в сезоне-2022/23.

—Задачи «Спартака» на сезон? Цели определены советом директоров — золотые медали в чемпионате России и Кубок России финал. Вы должны понимать цели и задачи. Других целей у клуба не будет никогда. Задачи — максимальная концентрация на всей дистанции и работа команды на результат.

По итогам сезона-2021/22 РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице. Также клуб стал победителем БЕТСИТИ Кубка России.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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 - : -
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