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Погребняк считает, что Агаларову стоило перейти в «Маритиму», а не в «Ахмат»

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Экс-игрок сборной России Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о переходе форварда «Уфы» Гамида Агаларова в «Ахмат».

«Я считаю, что побороться с командой за еврокубки, зарекомендовать себя в Европе — лучший путь. Он считает по-другому. У каждого свое мнение. Там другой язык, все другое, но опять же каждый выбирает то, что он хочет», — сказал Погребняк корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

14 июля в «Уфе» подтвердили трансфер Агаларова в «Ахмат».

Ранее генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию об интересе к форварду со стороны португальского клуба «Маритиму».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Гамид Агаларов перешел из &laquo;Уфы&raquo; в &laquo;Ахмат&raquo;. Агаларов перешел в «Ахмат». Почему лучший бомбардир РПЛ оказался не нужен топ-клубам?
Гамид Агаларов
Павел Погребняк
ФК Ахмат
ФК Маритиму
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