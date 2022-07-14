Погребняк считает, что Агаларову стоило перейти в «Маритиму», а не в «Ахмат»

Экс-игрок сборной России Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о переходе форварда «Уфы» Гамида Агаларова в «Ахмат».

«Я считаю, что побороться с командой за еврокубки, зарекомендовать себя в Европе — лучший путь. Он считает по-другому. У каждого свое мнение. Там другой язык, все другое, но опять же каждый выбирает то, что он хочет», — сказал Погребняк корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

14 июля в «Уфе» подтвердили трансфер Агаларова в «Ахмат».

Ранее генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию об интересе к форварду со стороны португальского клуба «Маритиму».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.