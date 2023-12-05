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Сегодня, 14:43

Агент Виллаш-Боаша рассказал, что тренер любит Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Карлуш Гонсалвеш прокомментировал возможное возвращение в Россию своего клиента, бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

«Возвращение Андре в РПЛ? Он любит Россию и время, проведенное там. Он всегда с особой теплотой вспоминает работу в «Зените». Но на данный момент Андре сосредоточен на других проектах, тренерская работа не входит в их число. Поэтому пока возвращение в Россию не входит в его планы», — приводит слова Гонсалвеша «РБ Спорт».

Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 годы. Под его руководством сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2014/15.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-villasha-boasha-vozvrashhenie-v-rpl-andre-lyubit-rossiyu/
Андре Виллаш-Боаш
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
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 - : -
10.12 19:45
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Джон Кордоба

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Спартак

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Пари Нижний Новгород

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