Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятерка»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин завоевал премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку (до 21 года) в РПЛ по итогам календарного года, сообщает пресс-служба ДФЛ.

60 человек из 100 назвали игрока лучшим. Всего футболист набрал 416 баллов.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов (223 балла). Третья строчка — у хавбек «Локомотива» Артем Карпукас (195 баллов). Далее идут полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков (180 баллов). Замкнул пятерку защитник «Краснодара» Сергей Волков (169 баллов).

Среди девушек премию завоевала Медея Жаркова из «Краснодара», которая была признана лучшим молодым игрокам Суперлиги, получив 154 балла.

В 2023 году 21-летний хавбек провел 28 матчей в РПЛ и забил 11 голов. В сборной России он сыграл 2 встречи, а в Кубке страны отметился 2 забитыми мячами в 8 матчах.

В «Динамо» Тюкавин играет с 2020 года. Команда идет на третьем месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 31 очко.