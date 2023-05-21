Агент Сафонов поделился мнением о словах вратаря «Динамо» Лещука про Йокановича

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о словах вратаря «Динамо» Игоря Лещука о бывшем главном тренере бело-голубых Славише Йокановиче.

По словам Лещука, Йоканович проявил неуважение к футболистам команды, не попрощавшись после отставки. Также футболист усомнился в тренерских качествах специалиста.

«Думаю, что в любом случае нужно друг друга уважать, нравится тебе тренер или нет, это уже другой вопрос. Не удивлен, что Йоканович так поступил, не сказав ничего команде. Он изначально себя вел неправильно», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года, 14 мая 54-летний серб был отправлен в отставку.