Агент Роши объяснил, почему защитник заслуживает улучшенных условий контракта с ЦСКА

Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в разговоре с «СЭ» объяснил, почему футболист заслуживает улучшенных условий контракта.

«Виллиан очень благодарен ЦСКА. Он игрок, который также благодарен клубу за то, что тот его поддерживает и отмечает его сильные качества. Мы считаем Виллиана одним из лучших центральных защитников как российском чемпионате, так и в Европе. И это подтверждается статистикой. Он входит в десятку лучших защитников мира по показателю выигранных верховых единоборств, согласно исследованию CIES. И поэтому он заслуживает того, чтобы его оценили по достоинству и сделали хорошее предложение», — сказал Кампеделли «СЭ».

Ранее в агентстве Роши выразили недовольство предложенным ЦСКА контрактом.