В агентстве Роши считают, что предложение ЦСКА по новому контракту не соответствует стоимости игрока

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответили на вопрос «СЭ» о новом контракте бразильца.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что ЦСКА провел переговоры с агентом Роши по поводу подписания нового соглашения.

«Агент игрока, Игор Кампеделли, считает, что предложение не соответствует стоимости футболиста. Сегодня игрок стоит гораздо больше, чем в момент своего трансфера в Россию. Пользуясь случаем, агент подчеркивает, что в прошлом клуб отклонял предложения, которые были бы очень хороши для игрока. В это же время пожелания клуба всегда соблюдались», — сообщили «СЭ» в агентстве.

29-летний Роша играет за ЦСКА с сентября 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник сыграл за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.