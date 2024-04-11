Эшуорт прокомментировал увольнение из «Спартака»

Бывший технический директор «Спартака» Пол Эшуорт в разговоре с «СЭ» отказался подводить итоги своей работы в клубе.

— «Спартак» объявил о вашем уходе из клуба. Прокомментируете? Можете ли оценить свою работу в клубе?

— Нет, спасибо, — сказал Эшуорт «СЭ».

Англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в сентябре 2022 года. В декабре 2023-го на эту должность клуб пригласил Томаша Аморала, Эшуорт стал техническим директором.