Агент Мантуана: «Его цель стать чемпионом с «Зенитом»

Агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана в разговоре с «СЭ» прокомментировал результативность игрока в матче 5-го тура против ЦСКА (2:1).

«Густаво Мантуан — туз. У него будет большой успех в России, можете не сомневаться. Его цель стать чемпионом с «Зенитом», — сказал Гарсия «СЭ».

На 85-й минуте полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан вывел свою команду вперед дальним ударом.

«Зенит» возглавил турнирную таблицу чемпионата России с 11 очками в 5 матчах.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Торпедо» (21 августа, начало — в 17.30), а армейцы примут на своем поле «Ахмат» (21 августа, 15.00 мск).