Ловрен назвал заслуженной победу «Зенита» над ЦСКА

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу команды над ЦСКА (2:1) в 5-м туре РПЛ.

— Это была сложная игра, как тебе матч сегодня?

— Это был матч двух классных команд. ЦСКА заслуживает быть вверху турнирной таблицы. У них хорошая квалифицированная команда с качественными игроками линий обороны и атаки. Но я считаю, что «Зенит» сегодня заслужил набрать три очка. Мы показали свой характер. Надеюсь, что мы продолжим в том же духе!

— Зенит полностью переиграл ЦСКА в первом тайме. Что случилось с командой во второй половине игры?

— Мы выдали отличный отрезок в первом тайме. Мы играли замечательно! Как следствие — потратили много сил. Во второй половине игры мы начали играть глубже и ошибаться. Мы должны сделать из этого какие-то выводы, чтобы в следующих играх такого не повторилось вновь.

— Было сложно справляться с давлением армейцев в конце матча?

— Да. Это было тяжело для нас. Они классно играли, но мы смогли здорово сыграть в обороне. Армейцам удалось забить с пенальти, но это часть футбола.

Благодаря победе «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками в 5 матчах. ЦСКА с 10 очками в 5 играх опустился на третью строчку.