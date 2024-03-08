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8 марта, 13:31

Агент Кастаньо заявил о готовности полузащитника сыграть с «Ростовом»

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Агент Фелипе Аранго, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, заявил, что его клиент сможет принять участие в матче 20-го тура РПЛ с «Ростовом».

Игра пройдет в пятницу, 8 марта, в Ростове-на-Дону. Начало — в 18.30 мск. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.

«Кевин готов играть, он в полном порядке», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Кастаньо пополнил состав «Краснодара» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне 23-летний колумбиец отыграл 15 матчей за мексиканский клуб «Крус Асуль», отличившись 1 результативной передачей.

Встречу 19-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) полузащитник провел на скамейке запасных.

Источник: «РБ Спорт»
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ФК Ростов
Кевин Кастаньо
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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