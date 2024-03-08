Агент Кастаньо заявил о готовности полузащитника сыграть с «Ростовом»

Агент Фелипе Аранго, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, заявил, что его клиент сможет принять участие в матче 20-го тура РПЛ с «Ростовом».

Игра пройдет в пятницу, 8 марта, в Ростове-на-Дону. Начало — в 18.30 мск. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.

«Кевин готов играть, он в полном порядке», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Кастаньо пополнил состав «Краснодара» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне 23-летний колумбиец отыграл 15 матчей за мексиканский клуб «Крус Асуль», отличившись 1 результативной передачей.

Встречу 19-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) полузащитник провел на скамейке запасных.