«Крылья Советов» — ЦСКА: Чалов и Давила выйдут с первых минут

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«Крылья Советов» и ЦСКА опубликовали стартовые составы перед матчем 20-го тура РПЛ. Встреча начнется в 14.00 мск.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Костанца, Горшков, Бабкин, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Шитов.

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Печенин, Якуба, Иванисеня, Соколов, Орозко, Карпицкий, Хубулов, Писарский, Попов.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Давила, Чалов.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Агапов, Лукин, Набабкин, Рядно, Айссауи, Глебов, Кисляк, Файзуллаев, Заболотный, Мусаев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.