«Урал» сыграет с «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ в субботу, 9 марта. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Урал» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 19 туров премьер-лиги екатеринбургский клуб набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые с 37 баллами идут на 2-м месте чемпионата России.

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