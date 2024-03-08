Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

8 марта, 14:00

«Урал» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Урал» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 9 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит».
Фото ФК «Зенит»

«Урал» сыграет с «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ в субботу, 9 марта. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Урал» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 19 туров премьер-лиги екатеринбургский клуб набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые с 37 баллами идут на 2-м месте чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
09 мар, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:4
Зенит

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
1
Читайте также
Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
В возрасте 89 лет умер народный артист РФ Александр Ширвиндт
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Лучшего легионера КХЛ собирались посадить на 25 лет и уволили из «Локомотива». Теперь он может выбить Ярославль из Кубка Гагарина
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: «Ростов» — «Краснодар», «Урал» — «Зенит» и другие матчи
Абаскаль, Карпин и Ивич оштрафованы по итогам матчей 20-го тура РПЛ
«Динамо» оштрафовано на 50 тысяч рублей после игры с «Ахматом» в РПЛ
Харин дисквалифицирован на два матча после игры «Динамо» — «Ахмат»
«Сочи» обратился в КДК по итогам матча с «Локомотивом»
«Локомотив» попросил КДК рассмотреть эпизод с удалением Карпукаса
Личка: «Если Деограсию продадут дороже, чем меня, это будет даже хорошо для «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кастаньо заявил о готовности полузащитника сыграть с «Ростовом»

«Крылья Советов» — ЦСКА: Роша открыл счет на 3-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости