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Агент Помазуна — о будущем игрока: «Никаких переговоров мы сейчас не ведем»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

Ранее журналист Тибо Везирян заявил, что «Атлетико» близок к тому, чтобы арендовать Помазуна. Российский голкипер может стать сменщиком Яна Облака. А агент Грегори Аксельрод заявил, что в ближайшее время планируется встреча с президентом команды Ла лиги.

«Помазун тренируется с ЦСКА. Какая может быть встреча с президентом испанской команды? Человек, который запустил эту новость, никакого отношения к Помазуну не имеет. Мы никаких переговоров сейчас не ведем», — сказал Сафонов «СЭ».

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль. В начале июня екатеринбуржцы объявили, что голкипер вернется в московский клуб.

Илья Помазун
ФК Атлетико
ФК ЦСКА (Москва)
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