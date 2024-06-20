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Источник: «Атлетико» может арендовать вратаря ЦСКА Помазуна

«Атлетико» может арендовать вратаря ЦСКА Помазуна
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает журналист Тибо Везирян.

По данным источника, испанский клуб близок к тому, чтобы арендовать 27-летнего россиянина у красно-синих. Мадридцы считают, что голкипер подходит на роль дублера Яна Облака.

Утверждается, что и армейцы, и сам футболист согласны на сделку.

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль.

В начале июня екатеринбургский клуб объявил, что голкипер вернется в московский клуб.

Контракт Помазуна с ЦСКА действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Атлетико
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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