Источник: «Атлетико» может арендовать вратаря ЦСКА Помазуна

Вратарь ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает журналист Тибо Везирян.

По данным источника, испанский клуб близок к тому, чтобы арендовать 27-летнего россиянина у красно-синих. Мадридцы считают, что голкипер подходит на роль дублера Яна Облака.

Утверждается, что и армейцы, и сам футболист согласны на сделку.

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль.

В начале июня екатеринбургский клуб объявил, что голкипер вернется в московский клуб.

Контракт Помазуна с ЦСКА действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.