Агент Гогуа: «Контракт с ЦСКА будет разорван на следующей неделе»

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, заявил, что контракт его клиента с московским клубом будет разорван.

«Контракт с ЦСКА будет разорван на следующей неделе, — приводит слова Селюка «РБ Спорт». — Об условиях разрыва контракта пока сообщать не буду. Мы ведем диалог с клубом. Никаких проблем не будет, потому что у нас хорошие отношения и мы всегда отлично понимали друг друга».

Также агент рассказал о том, где продолжит карьеру 27-летний иувариец.

«Будем смотреть. Мы работаем поэтапно, сначала решаем один момент, потом — следующий. Статистика говорит, что Гогуа входит в тройку-четверку лучших защитников в России. Когда Седрик уйдет из ЦСКА, тогда и будем об этом говорить».

Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» 29 августа 2019 года. В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного матча за московскую команду.