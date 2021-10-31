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Агент Гогуа: «Контракт с ЦСКА будет разорван на следующей неделе»

14:02
Седрик Гогуа. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Седрик Гогуа. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, заявил, что контракт его клиента с московским клубом будет разорван.

«Контракт с ЦСКА будет разорван на следующей неделе, — приводит слова Селюка «РБ Спорт». — Об условиях разрыва контракта пока сообщать не буду. Мы ведем диалог с клубом. Никаких проблем не будет, потому что у нас хорошие отношения и мы всегда отлично понимали друг друга».

Также агент рассказал о том, где продолжит карьеру 27-летний иувариец.

«Будем смотреть. Мы работаем поэтапно, сначала решаем один момент, потом — следующий. Статистика говорит, что Гогуа входит в тройку-четверку лучших защитников в России. Когда Седрик уйдет из ЦСКА, тогда и будем об этом говорить».

Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» 29 августа 2019 года. В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного матча за московскую команду.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gogua-kontrakt-s-tsska-budet-razorvan-na-sleduyushhej-nedele/

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