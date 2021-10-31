Агент Гогуа: «Контракт с ЦСКА будет разорван на следующей неделе»
Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, заявил, что контракт его клиента с московским клубом будет разорван.
«Контракт с ЦСКА будет разорван на следующей неделе, — приводит слова Селюка «РБ Спорт». — Об условиях разрыва контракта пока сообщать не буду. Мы ведем диалог с клубом. Никаких проблем не будет, потому что у нас хорошие отношения и мы всегда отлично понимали друг друга».
Также агент рассказал о том, где продолжит карьеру 27-летний иувариец.
«Будем смотреть. Мы работаем поэтапно, сначала решаем один момент, потом — следующий. Статистика говорит, что Гогуа входит в тройку-четверку лучших защитников в России. Когда Седрик уйдет из ЦСКА, тогда и будем об этом говорить».
Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» 29 августа 2019 года. В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного матча за московскую команду.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gogua-kontrakt-s-tsska-budet-razorvan-na-sleduyushhej-nedele/
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