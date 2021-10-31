Защитник «Динамо» Бальбуэна вызван в сборную Парагвая на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна получил вызов в сборную Парагвая, сообщает пресс-служба бело-голубых.
30-летний футболист примет участие в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 против Чили (12 ноября) и Колумбии (17 ноября).
?? Бальбуэна вызван в сборную Парагвая на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2022— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 31, 2021
Расписание игр команды Фабиана:
12 ноября — Чили ??
17 ноября — Колумбия ??
Buena suerte, el general! ?#ДинамоМосква #Бальбуэна #футбол pic.twitter.com/k0JUlbMfem
Сборная Парагвая занимает 8-е место в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022 с 12 очками в 12 матчах.
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