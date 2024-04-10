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Сегодня, 14:49

Агент Галунов рекомендовал российским клубам четырех футболистов из Ирана

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Сергей Галунов, поспособствовавший трансферу иранца Мохаммада Горбани в «Оренбург», рекомендовал российским клубам обратить внимание на потенциальных игроков сборной Ирана.

«Я знаю весь расширенный список кандидатов в национальную команду. Не секрет, что футбольные функционеры Ирана и тренерский штаб будут планомерно омолаживать состав, поэтому я бы рекомендовал нашим клубам обратить внимание на Мохаммадхосейна Эслами («Зоб Ахан»), Мехли Гударзи («Хавадар»), Хоссейна Гударзи («Шамз Азар») и Омида Хамедифара («Эстегляль»)», — приводит слова Галунова Metaratings.ru.

22-летний Горбани выступает за «Оренбург» с февраля 2024 года после перехода из «Сепахана». На счету футболиста 1 гол в 5 матчах за российскую команду.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
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