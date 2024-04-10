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Колосков — об Адиеве: «Ничего не знаю о его достижениях»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, как относится к совмещению Магомедом Адиевым должностей главного тренера сборной Казахстана и «Ахмата».

«Вообще, негативно отношусь к совместительству. Тренер должен полностью сконцентрироваться на одной команде. Что касается самого Магомеда Адиева, то оценить его как специалиста не могу. Я ничего не знаю о его достижениях в футболе», — приводит слова Колоскова Legalbet.kz.

5 апреля 2024 года главный тренер сборной Казахстана Адиев возглавил «Ахмат» до конца сезона РПЛ-2023/24. Контракт Адиева со сборной Казахстана действует до конца 2024 года.

После 22 матчей РПЛ грозненская команда с 20 очками идет 13-й, находясь в зоне стыковых матчей.

Источник: Legalbet.kz
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
Вячеслав Колосков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Краснодар

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Константин Тюкавин

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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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