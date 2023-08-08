Агент Габигола заявил, что не ведет переговоров с российскими клубами

Футбольный агент Жуниор Педросо заявил, что разговоров о переходе нападающего «Фламенго» Габигола в один из клубов РПЛ больше нет.

«Переговоров с российскими клубами по кандидатуре Габигола не ведем», — приводит слова Педросо «РБ Спорт».

Габриэл Барбоза выступает за «Фламенго» с января 2019 года. В сезоне-2022/23 нападающий забил 19 голов и сделал 4 результативные передачи в 41 матче во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2о миллионов евро.