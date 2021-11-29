Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» отреагировал на домашнюю победу тульского «Арсенала» над «Локомотивом» (3:1) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Взяли три очка, хочу поздравить всех. Эти три очка считаются за шесть. Уже все все понимали, поэтому здорово сыграли, молодцы ребята. Сколько матчей мы очков не набирали, турнирное положение нам не позволяло играть как попало. По «Локомотиву» ничего сказать не могу, чужие команды не комментирую. Цель до начала зимней паузы — набирать очки. Чем больше, тем лучше. Что касается зоны стыков, то это уже внутренние дела», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

«Арсенал» (16 очков) после победы над «Локомотивом» (25 очков) покинул зону стыков и занял 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. Московский клуб потерпел второе поражение подряд в чемпионате и опустился на четвертую строчку.