Матч «Арсенала» судил директор ассоциации «Центр». Стоит ли назначать Москалева на игры команд из его региона?

Матч 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Локомотив» (3:1) судил Владимир Москалев, работающий исполнительным директором межрегиональной ассоциации «Союза федераций футбола «Центр».

Это одно из крупнейших футбольных объединений, куда входят 12 областей страны — в том числе Тульская область, которую представляет «Арсенал».

Москалев нечасто судит игры с участием этой команды. В этом сезоне он также работал на матче «Арсенал» — «Спартак» (1:1). А в прошлом — на встречах «Арсенал» — «Динамо» (2:0), ЦСКА — «Арсенал» (5:1, ВАР) и «Зенит» — «Арсенал» (1:2, Кубок, ВАР).