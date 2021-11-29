Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Матч «Арсенала» судил директор ассоциации «Центр». Стоит ли назначать Москалева на игры команд из его региона?

21:12
Теги:

Матч 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Локомотив» (3:1) судил Владимир Москалев, работающий исполнительным директором межрегиональной ассоциации «Союза федераций футбола «Центр».

Это одно из крупнейших футбольных объединений, куда входят 12 областей страны — в том числе Тульская область, которую представляет «Арсенал».

Москалев нечасто судит игры с участием этой команды. В этом сезоне он также работал на матче «Арсенал» — «Спартак» (1:1). А в прошлом — на встречах «Арсенал» — «Динамо» (2:0), ЦСКА — «Арсенал» (5:1, ВАР) и «Зенит» — «Арсенал» (1:2, Кубок, ВАР).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
В Греции призвали НАТО переключить внимание с России на реальные проблемы
4
1
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры