Адвокат Мамаева: "Один из свидетелей дал наиболее приближенные к реальной картине показания, это положительный фактор"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, какие положительные сдвиги он видит в процессе. Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, проходит по статьям "Побои" и "Хулиганство".

- Говорить о том, удовлетворены ли мы ходом слушаний, будет немного некорректно. На данном этапе доказательства представляет сторона обвинения. Это делается в том порядке и с учетом тех нюансов, которые выгодны для противоположной стороны. Таким образом, часть доводов и фактов представлены немного в ином свете, чем все было на самом деле, - цитирует адвоката RT. - Положительным для нас назову то, что один из свидетелей – посетитель "Кофемании" Игорь Краснов – указал наиболее приближенные к реальной картине обстоятельства. Он сидел за соседним от компании столиком и подтвердил, что никакого грубого нарушения общественного порядка не было. Даже ему, человеку, который сидел совсем близко к подсудимым, их компания не доставила никакого дискомфорта.

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