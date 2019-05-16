Адвокат Кирилла Кокорина: "Апелляцию подадим 20 мая. Возможно, Мосгорсуд смягчит наказание"

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, сообщил "СЭ", когда буден подана апелляция на приговор подзащитному.

8 мая Пресненский районный суд Москвы осудил Кокорина-младшего, его брата, форварда "Зенита" Александра Кокорина, детского тренера Александра Протасовицкого и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Двое первых получили по полтора года колонии общего режима, Протасовицкий и Мамаев – по 1 году и 5 месяцев.

- Только вчера побывал в изоляторе, согласовали позицию с Кириллом. Будем подавать апелляцию в понедельник, 20 мая - сказал Барик.

- С какими надеждами?

- Устали на что-то надеяться. Считаем приговор несправедливым, полагаем, что показания свидетелей не получили никакой оценки. Решение суда полностью построено на однобоком толковании слов потерпевших. За основу взяты их показания, как самые искренние, истинные и единственно верные. Считаем, что суд должен был проявить больше гуманности. У нас один эпизод убрали из четырех. При этом наказание никак не смягчено - все, что просил прокурор, исполнено. Мы думаем, что это неправильно и незаконно.

Возможно, Мосгорсуд проявит какую-то гуманность и с учетом нарушений в ходе дела смягчит наказание.

- В течение какого времени рассмотрят апелляцию?

- По общим правилам: за полтора-два месяца. (Арман Мкртчян)

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