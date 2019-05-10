Аccистент Адиева Избулатов: "Анжи" с "Арсеналом" будет играть на победу, как и в каждом матче"

Аccистент главного тренера "Анжи" Магомеда Адиева Ренат Избулатов перед матчем 28-го тура российской премьер-лиги с "Арсеналом" отметил, что махачкалинцы будут играть на победу в этой игре. Он добавил, что Адиев преподнес команде план на эту встречу, которому игроки и будут следовать.

– Никогда не сдавайся. Могу сказать, что у нас есть план, который Магомед Мусаевич нам преподнес к этой игре. Постараемся его воплотить. Мы будем играть на победу, как и в каждом матче, – сказал Избулатов в эфире канала "Матч Премьер".

– Какого вам в роли исполняющего обязанности Адиева в этой игре, испытываете волнение?

– Волнения нет, все нормально.

– Ваш соперник, "Арсенал", не проигрывает 10 матчей. Как играть против них?

– "Арсенал" стремится в евролигу, команда пропустила всего два мяча. У них хороший подбор исполнителей. Будем стараться воплощать свой план, а дальше посмотрим по игре.

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