Леонид Слуцкий: "Витинью заиграет на полную катушку после зимних сборов"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий назвал причины затянувшейся адаптации бразильского полузащитника Витинью. Также наставник сравнил его привыкание к новым условиям с вливанием в команду других новичков – Стивена Цубера и Георгия Миланова. Напомним, что все трое пришли в стан армейцев в минувшее межсезонье, но самым последним к команде присоединился Витинью.

– Цубер и Миланов пока опережают бразильца, и это вполне объяснимо, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Слуцкого. – Они и по возрасту чуть постарше, и европейцы, и практики имеют побольше. Пока не могу сказать, что они вышли на свою ударную мощность, но, тем не менее, Цубер уже стабильно играет во всех матчах. К сожалению, только в кубковом матче с "Химиком" он отметился результативным действием: пускай в том эпизоде был автогол, но голевую передачу точно можно записать на его счет. Миланов – молодец, прогрессирует большими темпами. Несмотря на то что ряд матчей он провел на непривычной для себя позиции опорного полузащитника, тем не менее, смотрится он очень достойно, и уровнем его прогресса я удовлетворен. Что же касается Витинью, слишком уж большая разница в менталитетах двух стран, в климате, в других нюансах. Я думаю, он сможет заиграть на полную катушку уже после зимних сборов.