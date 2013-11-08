Лучано Спаллетти: "Матчи такого уровня заслуживают, чтобы их видели зрители"

Главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти в преддверии матча 16-го тура премьер-лиги со "Спартаком" подчеркнул, что в числе футболистов, которые однозначно не примут участия в поединке, пока только полузащитник Данни, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, встреча пройдет на стадионе "Локомотив" при пустых трибунах 10 ноября.

– Как относитесь к решению КДК, что матч пройдет без зрителей?

– Вы помните, что в прошлом году мы играли две важнейшие домашние встречи без зрителей. Тогда я сказал, что матчи такого уровня заслуживают того, чтобы их видели зрители. Для развития футбола нужно открывать возможность ходить на стадион, а не закрывать. Но в тот раз я принял это решение, принимаю и теперь.

– Как оцените состояние команды перед игрой со "Спартаком"?

– Когда играешь два матча с такой психологической нагрузкой, то это оставляет отпечаток. Сегодня мы провели тренировку в облегченном режиме, и пока тяжело дать оценку состоянию ребят. Давайте еще чуть-чуть подождем и завтра примем решение. Кроме Данни у нас нет на сто процентов выбывших игроков.