31 игрок в составе «Зенита» отправился на тренировочные сборы в Абу-Даби

Сегодня, 14 января, 31 футболист в составе «Зенита» отправился на тренировочные сборы в Абу-Даби.

Вратари: Михаил Кержаков, Денис Адамов, Александр Васютин, Богдан Москвичев.

Защитники: Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, Нино, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Матвей Бардачев, Артур Черный.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Александр Коваленко, Александр Ерохин, Ду Кейрос, Дмитрий Васильев, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Густаво Мантуан, Ильзат Ахметов, Владислав Саусь.

Нападающие: Вильсон Изидор, Матео Кассьерра, Иван Сергеев, Артур, Педро.

В Абу-Даби «Зенит» пробудет до 28 января. Игроки проведут товарищеские матчи против самаркандского «Динамо» (21 января), «Чонбука» (24 января), «Урала» (27 января) и «Аль-Фатеха» (28 января).