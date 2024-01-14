Агент анонсировал новости о будущем Чистякова в «Зените». Игрока нет в списках на первый сбор команды

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, Андрей Талаев, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отсутствии 30-летнего футболиста в списке на первый сбор команды.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга отправил на первый зимний сбор в ОАЭ.

«Почему Дмитрий не поехал на сбор с Зенит? Пока без комментариев. Сегодня все станет известно по поводу будущего Дмитрия», — сказал Талаев «СЭ».

В этом сезоне Чистяков провел 8 матчей и не отличился результативными действиями. «Зенит» после 18-и туров идет на втором месте в чемпионате России, набрав 36 очков.