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Сегодня, 10:19

Вратарь «Динамо» Кудравец высказался о возможной интеграции белорусских клубов в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Новичок «Динамо», вратарь Андрей Кудравец в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной интеграции белорусских клубов в РПЛ.

— В конце прошлого года говорили про возможную интеграцию белорусских клубов в РПЛ. Условный БАТЭ мог бы конкурировать с ведущими российскими клубами?

— Вопрос сложный. Я считаю, что на данный момент, наверное, нет. Может быть, с серединой таблицы по уровню три наших команды сопоставимы. Но я не могу так судить, потому что не были в такой ситуации. Если интегрируют, посмотрим.

21 октября министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги.

«Динамо» подписало Кудравца летом 2023 года, голкипер провел остаток чемпионата Белоруссии-2023 в составе БАТЭ на правах аренды и присоединился к московскому клубу в зимнюю паузу.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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31 игрок в составе «Зенита» отправился на тренировочные сборы в Абу-Даби
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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