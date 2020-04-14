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«26 лет назад я мог и так». Карпин — о своем суперголе «Галатасараю»

18:14
Валерий Карпин. Фото 24smi.org
Валерий Карпин. Фото 24smi.org
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем Instagram вспомнил о своем голе «Галатасараю» в Лиге чемпионов, когда он выступал за «Спартак».

13 апреля 1994 года «Спартак» на выезде обыграл «Галатасарай» (2:1). Карпин забил решающий мяч на 83-й минуте.

— О как. 26 лет назад, оказывается, я еще мог и так, — написал Карпин в Instagram. Он также опубликовал видео гола.

В сезоне-1993/94 «Спартак» занял третье место в группе и не сумел пройти дальше, набрав пять очков. Первые два места заняли «Барселона» и «Монако», которые пробились в полуфинал.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B-9rTJmFyfD/

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