Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем Instagram вспомнил о своем голе «Галатасараю» в Лиге чемпионов, когда он выступал за «Спартак».

13 апреля 1994 года «Спартак» на выезде обыграл «Галатасарай» (2:1). Карпин забил решающий мяч на 83-й минуте.

— О как. 26 лет назад, оказывается, я еще мог и так, — написал Карпин в Instagram. Он также опубликовал видео гола.

В сезоне-1993/94 «Спартак» занял третье место в группе и не сумел пройти дальше, набрав пять очков. Первые два места заняли «Барселона» и «Монако», которые пробились в полуфинал.