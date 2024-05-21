Юные футболисты из Егорьевска и Зубцова победили в турнире «Будущее зависит от тебя» в Сочи

В Краснодарском крае завершился финальный этап всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов «Будущее зависит от тебя». Победу в двух возрастных группах одержали ребята из Московской и Тверской областей. Они пройдут подготовку в летнем лагере московского «Динамо» в Сочи. Юные спортсмены будут тренироваться там на протяжении 11 дней.

Финальные игры собрали более 160 юных спортсменов из Магадана, Артема, Махачкалы, Майкопа, Красноярска, Екатеринбурга, Кирова, Самары, Сызрани, Выборга, Кингисеппа, Зубцова и Старого Оскола.

В старшей возрастной категории победила «Спарта» из подмосковного Егорьевска. В младшей — второй год подряд титул завоевал зубцовский «Атлетик». Кроме лидерства в матчах, они проявили себя и в индивидуальных номинациях: завоевали звания лучшего игрока и нападающего. Титулы лучших тренеров турнира получили руководитель подмосковной «Спарты» Иван Маслов и наставник зубцовского «Атлетика» Валерий Индеев.

Помимо футболистов, в проекте участвовали подростки, которым интересна профессия журналиста — каждая команда приехала в Сочи с собственным корреспондентом. Для юных репортеров провели экскурсию на ВГТРК Сочи, где они узнали, как работает телевизионная журналистика.

В свободное от игр время ребята сходили на матч 29-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром» (2:3) на олимпийском стадионе «Фишт». А за яркими эмоциями отправились на аттракционы в «Сочи-Парк».