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Сегодня, 15:45

Юные футболисты из Егорьевска и Зубцова победили в турнире «Будущее зависит от тебя» в Сочи

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«Спарта» одержала победу в старшей возрастной категории турнира.
«Спарта» одержала победу в старшей возрастной категории турнира.
Фото Пресс-служба проекта «Будущее зависит от тебя»

В Краснодарском крае завершился финальный этап всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов «Будущее зависит от тебя». Победу в двух возрастных группах одержали ребята из Московской и Тверской областей. Они пройдут подготовку в летнем лагере московского «Динамо» в Сочи. Юные спортсмены будут тренироваться там на протяжении 11 дней.

Финальные игры собрали более 160 юных спортсменов из Магадана, Артема, Махачкалы, Майкопа, Красноярска, Екатеринбурга, Кирова, Самары, Сызрани, Выборга, Кингисеппа, Зубцова и Старого Оскола.

В старшей возрастной категории победила «Спарта» из подмосковного Егорьевска. В младшей — второй год подряд титул завоевал зубцовский «Атлетик». Кроме лидерства в матчах, они проявили себя и в индивидуальных номинациях: завоевали звания лучшего игрока и нападающего. Титулы лучших тренеров турнира получили руководитель подмосковной «Спарты» Иван Маслов и наставник зубцовского «Атлетика» Валерий Индеев.

Помимо футболистов, в проекте участвовали подростки, которым интересна профессия журналиста — каждая команда приехала в Сочи с собственным корреспондентом. Для юных репортеров провели экскурсию на ВГТРК Сочи, где они узнали, как работает телевизионная журналистика.

В свободное от игр время ребята сходили на матч 29-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром» (2:3) на олимпийском стадионе «Фишт». А за яркими эмоциями отправились на аттракционы в «Сочи-Парк».

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 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
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 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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