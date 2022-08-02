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Умер бывший генеральный секретарь УЕФА Ханс Бангертер

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Ханс Бангертер.
Фото UEFA

Умер бывший генеральный секретарь УЕФА Ханс Бангертер, сообщает пресс-служба организации. Ему было 98 лет.

«УЕФА глубоко опечален известием о кончине Ханса Бангертера, который сыграл важную роль в истории УЕФА не только как выдающийся генеральный секретарь, но и как личность, которая внесла решающий вклад в развитие организации и эволюцию европейского футбола в эпоху больших перемен. Его будет очень не хватать. От имени УЕФА и всего европейского футбольного сообщества хочу выразить в этот печальный момент глубокие соболезнования семье и друзьям Ханса Бангертера», — приводит сайт УЕФА слова президент организации Александера Чеферина.

Бангертер возглавлял УЕФА с 1960 по 1988 год. Ему принадлежит идея правила выездного гола, которое стало широко использоваться во всем футбольном мире. Также он способствовал принятию принципа фиксированных дат для матчей европейских соревнований.

Источник: https://ru.uefa.com/insideuefa/news/0278-15c56c6e8827-95394fb97b3c-1000--%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA-%D1%83%D0%B5%D1%84%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1
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