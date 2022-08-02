Умер бывший генеральный секретарь УЕФА Ханс Бангертер

Умер бывший генеральный секретарь УЕФА Ханс Бангертер, сообщает пресс-служба организации. Ему было 98 лет.

«УЕФА глубоко опечален известием о кончине Ханса Бангертера, который сыграл важную роль в истории УЕФА не только как выдающийся генеральный секретарь, но и как личность, которая внесла решающий вклад в развитие организации и эволюцию европейского футбола в эпоху больших перемен. Его будет очень не хватать. От имени УЕФА и всего европейского футбольного сообщества хочу выразить в этот печальный момент глубокие соболезнования семье и друзьям Ханса Бангертера», — приводит сайт УЕФА слова президент организации Александера Чеферина.

Бангертер возглавлял УЕФА с 1960 по 1988 год. Ему принадлежит идея правила выездного гола, которое стало широко использоваться во всем футбольном мире. Также он способствовал принятию принципа фиксированных дат для матчей европейских соревнований.