УЕФА собирается реформировать финансовый фэйр-плей

УЕФА собирается провести реформу финансового фэйр-плей, сообщает RMC Sport.

По информации источника, УЕФА хочет усилить финансовый контроль над клубами. Сообщается, что если баланс какой-либо команды будет отрицательным, то УЕФА будет настаивать на изменении ситуации, угрожая клубам санкциями.

Также планируют изменить сроки финансового контроля. Особый контроль будет за несколькими статьями расходов: зарплата, трансферные выплаты и комиссии агентов.

Чтобы у клубов была возможность достичь установленных целей, УЕФА решил удвоить допустимый дефицит на два года с 30 до 60 миллионов евро.

Отмечается, что если реформу примут, то она начнет действовать с 1 июля. Переходный период будет длиться до 2024 года.