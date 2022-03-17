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Сегодня, 22:56

УЕФА собирается реформировать финансовый фэйр-плей

Екатерина Савостина
Корреспондент
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УЕФА собирается провести реформу финансового фэйр-плей, сообщает RMC Sport.

По информации источника, УЕФА хочет усилить финансовый контроль над клубами. Сообщается, что если баланс какой-либо команды будет отрицательным, то УЕФА будет настаивать на изменении ситуации, угрожая клубам санкциями.

Также планируют изменить сроки финансового контроля. Особый контроль будет за несколькими статьями расходов: зарплата, трансферные выплаты и комиссии агентов.

Чтобы у клубов была возможность достичь установленных целей, УЕФА решил удвоить допустимый дефицит на два года с 30 до 60 миллионов евро.

Отмечается, что если реформу примут, то она начнет действовать с 1 июля. Переходный период будет длиться до 2024 года.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions-ce-que-prepare-l-uefa-pour-faire-evoluer-le-fair-play-financier_AV-202203170516.html
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