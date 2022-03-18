Экс-футболист «Спартака» и «Шахтера» Алексей Бахарев умер на 46-м году жизни

Ушел из жизни российский и украинский полузащитник Алексей Бахарев, сообщается на сайте донецкого «Шахтера».

За «горняков» он выступал с 1999 по 2004 год, провел в общей сложности 177 матчей и забил 13 мячей. Был частью команды, которая впервые в своей истории играла в групповом турнире Лиги чемпионов (2000/01) и добыла первое чемпионство в Украине (2001/02).

45-летний Бахарев выступал также за тольяттинскую «Ладу», московский «Спартак» и волгоградский «Ротор». На счету футболиста по одному матчу за сборные России и Украины. Вместе со «Спартаком» Бахарев стал чемпионом России-1997/98.

По завершении карьеры более 10 лет работал детским тренером в Академии «Шахтера».