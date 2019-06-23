Тихонов выиграл Лигу чемпионов

В воскресенье в Москве прошел решающий матч любительского турнира "Лига чемпионов".

В финале встретились ФК "Гефест", в составе которого на поле вышел легендарный капитан "Спартака" 90-х Андрей Тихонов, и ЦДКА, где выступали обладатель Кубка УЕФА-2005 в составе армейцев Евгений Алдонин и бывший хавбек сборной России Андрей Каряка.

Команда Тихонова одержала уверенную победу – 3:1. Игра прошла при большой аудитории на поле одной из столичных общеобразовательных школ Северного административного округа. (Дарья Исаева, Егор Короткин)