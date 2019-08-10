Шюррле зовет болельщиков на стадион. Видео

Нападающий "Спартака" Андре Шюррле призвал болельщиков московского клуба приобретать абонементы и чаще приходить на стадион.

"Привет, ребята. Это Андре Шюррле. И я очень рад перейти в "Спартак" В этом сезоне нам очень нужна ваша поддержка", – сказал немец в видеоролике, который появился в Twitter красно-белых.