Шюррле зовет болельщиков на стадион. Видео

Нападающий "Спартака" Андре Шюррле призвал болельщиков московского клуба приобретать абонементы и чаще приходить на стадион.
"Привет, ребята. Это Андре Шюррле. И я очень рад перейти в "Спартак" В этом сезоне нам очень нужна ваша поддержка", – сказал немец в видеоролике, который появился в Twitter красно-белых.
🔴⚪ Андре Шюррле ждет вас на трибунах в новом сезоне!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 10, 2019
⠀
🎫 Покупайте абонемент на сезон-2019/2020, получайте автограф нашего новичка и поддерживайте команду в матчах на @otkritiearena!
⠀
Купить абонемент можно по ссылке: https://t.co/davjQ5XKNQ
🏟 До встречи на стадионе! pic.twitter.com/iARpYYIVQ8
Загрузка...