Сборная России в 12-й раз стала победителем Кубка Легенд
Сборная России в 12-й раз выиграла Кубок Легенд имени Константина Еременко.
В финале турнира россияне обыграли команду звезд со счетом 13:8. В составе сборной России выступали Александр Филимонов, Виктор Онопко, Олег Корнаухов, Сергей Игнашевич, Динияр Билялетдинов, Александр Самедов, Константин Головской, Андрей Каряка, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Павел Погребняк.
Третье место на турнире заняла команда Испании, победившая Турцию (4:3).
Турнир прошел в 13-й раз, в прошлом году победу одержала команда звезд, обыгравшая Россию (6:5).
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