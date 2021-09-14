Дюков высказался о новом директоре коммуникаций РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о новом директоре коммуникаций союза.

«Во-первых, пресс-служба не состояла из одного человека. У нас много сотрудников. У Кирилла Мельникова есть руководители. Не означает, что он ушел и направление работы осталось без руководителя.

К кандидатам серьезные требования, поэтому, возможно, нужно немного затянуть с принятием решения, но не ошибиться. В ближайшее время мы объявим, кто станет пресс-секретарем и возглавит пресс-службу», — сказал Дюков.