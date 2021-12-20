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Сборная Германии проведет товарищеский матч против команды Израиля

15:10
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Сборная Германии проведет товарищеский матч против национальной команды Израиля, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Встреча состоится 26 марта в Зинсхайме.

Также немецкая сборная проведет товарищескую игру 29 марта. Соперник и место проведения данного матча будут объявлены позднее.

Дополнительная информация:

https://www.dfb.de/news/detail/dfb-team-trifft-in-sinsheim-auf-israel-235889/

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Карен Саркисян все материалы автора
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