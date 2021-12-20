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Ушел из жизни бывший тренер «Крыльев Советов» Виктор Антихович

21:46
Виктор Антихович. Фото Федоров, «СЭ»
Виктор Антихович. Фото Федоров, «СЭ»
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На 77-м году жизни умер бывший тренер «Крыльев Советов» Виктор Антихович, сообщается на официальной странице клуба в Telegram.

Свою футбольную карьеру он начинал именно в нашей команде в 1964-м году, выступал за «Крылья» также с 1969 по 1970-й. С 1988 по 1993-й был главным тренером самарской команды.

В последнее время Виктор Антихович жил в Санкт-Петербурге, но часто бывал в Самаре. Матч «Крылья Советов» — «Рубин» он смотрел в ветеранской ложе на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Дополнительная информация:

https://t.me/fckssamara_official/514

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Анна Горшкова все материалы автора
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