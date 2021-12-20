ФИФА обсудит проведение чемпионата мира раз в два года на предстоящем саммите
Президент ФИФА Джанни Инфантино надеется на поддержку со стороны футбольных федераций, чтобы продвинуть идею проведения чемпионата мира каждые два года, сообщает Sky Sports.
По информации источника, УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают против идеи, считая, что изменения понизят интерес к чемпионату мира.
В понедельник, 20 декабря, пройдет онлайн саммит с участием представителей футбольных федераций 211 стран.
Президент ФИФА пытается найти дополнительные источники дохода для организации. В годы проведения чемпионатов мира выручка ФИФА значительно вырастает. Например, по итогам чемпионата мира в 2018 году федерация заработала 4,6 миллиарда долларов, а за весь 2019 год всего 766 миллионов.
Сейчас футболисты проводят в национальных командах около 50 дней в году — 80 процентов времени игроки находятся в расположении клубов. Инфантино обещает сохранить такое распределение в случае реформ.
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