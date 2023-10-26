Прокуратура закрыла дело в отношении президента ФИФА Инфантино

Швейцарская прокуратура закрыла дело о злоупотреблении полномочиями в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщается на сайте организации.

Он заявил, что это победа для него и новой ФИФА. Он подчеркнул, что обвинения в его адрес были лишь попыткой несчастных людей нанести удар по его репутации.

«Если у этих людей осталось хоть немного достоинства, они должны хотя бы извиниться за свои действия и нанесенный ущерб. Действительно, расследование полностью и однозначно подтверждает, что я всегда действовал законно и корректно, всегда защищал исключительно интересы ФИФА и футбола», — цитирует Инфантино ФИФА.

Расследование велось с лета 2020 года. Инфантино проходил по делу о подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании уголовному преследованию из-за его встреч с Михаэлем Лаубером, который в то время занимал должность федерального прокурора Швейцарии.