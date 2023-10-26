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26 октября, 11:28

Прокуратура закрыла дело в отношении президента ФИФА Инфантино

Виктория Кравченко
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Джанни Инфантино.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Швейцарская прокуратура закрыла дело о злоупотреблении полномочиями в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщается на сайте организации.

Он заявил, что это победа для него и новой ФИФА. Он подчеркнул, что обвинения в его адрес были лишь попыткой несчастных людей нанести удар по его репутации.

«Если у этих людей осталось хоть немного достоинства, они должны хотя бы извиниться за свои действия и нанесенный ущерб. Действительно, расследование полностью и однозначно подтверждает, что я всегда действовал законно и корректно, всегда защищал исключительно интересы ФИФА и футбола», — цитирует Инфантино ФИФА.

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Расследование велось с лета 2020 года. Инфантино проходил по делу о подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании уголовному преследованию из-за его встреч с Михаэлем Лаубером, который в то время занимал должность федерального прокурора Швейцарии.

Источник: https://www.fifa.com/fifaplus/en
Джанни Инфантино
ФИФА
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 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
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 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
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 Урал 12 4 4 4 13-18 16
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 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
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 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
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 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
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