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Назвал себя геем, чернокожим и женщиной. Что нужно знать о президенте ФИФА Инфантино

Гоша Чернов
Корреспондент
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Джанни Инфантино.
Фото Reuters
Джанни Инфантино.
Фото Reuters
Джанни Инфантино.
Фото Reuters
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Подробности странной речи чиновника.

Всем известно, что у чемпионата мира в Катаре сильный негативный фон: несоблюдение прав человека, гибель строителей стадионов, отсутствие пива на стадионах, проблемы с меньшинствами. При этом никто из официальных лиц эти вещи в последнее время не комментировал.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прервал молчание и выступил с пространным спичем в защиту организаторов турнира. В речи, которая длилась 57 минут, он обвинил критиков турнира в Катаре в лицемерии и даже дискриминации. Итало-швейцарец подчеркнул, что западные страны не имею права говорить Катару о морали, учитывая их прошлое и нынешнее поведение. «За то, что мы, европейцы, делали последние 3000 лет, мы должны извиняться в течение следующих 3000 лет, — отметил президент ФИФА. — А уж потом давать людям уроки морального поведения».

Началась речь Инфантино с более чем странного заявления, которое сопровождали вздохи и ухмылки в зале: «Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом».

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После этого президент добавил: «Конечно, я не катарец, не араб, не африканец, не гей, не инвалид. Но я чувствую себя так же, потому что знаю, что значит подвергаться дискриминации, быть запуганным, как иностранец в чужой стране. В детстве надо мной издевались — у меня были рыжие волосы и веснушки, плюс у меня итальянское происхождение, так что только представьте».

После часовой речи наступила сессия вопросов, в ходе которой Инфантино указали на то, что он во время монолога проигнорировал женщин. Президент тут же перебил журналиста и сказал: «Я забыл! Я чувствую себя женщиной! У меня четыре дочери, вы правы, извините. Я чувствую себя женщиной», — добавил Инфантино.

Джанни Инфантино. Фото Reuters
Джанни Инфантино.
Фото Reuters

Слова главы Международной федерации футбола вызвали широкий резонанс, но что на самом деле он пережил за свою жизнь? Президент ФИФА играл в любительской команде четвертой лиги Швейцарии и шутил, что у него «обе ноги левые». Поэтому вместо футбола он выбрал юриспруденцию: с 1995 года Инфантино работал юристом в Международном центре спортивных наук, а в 1997-м даже защищал интересы «Сьона» в деле против московского «Спартака». Тогда разразился громкий скандал: после матча швейцарский клуб посчитал, что ворота стадиона «Локомотив» были занижены, поэтому нужно назначить переигровку. «Спартак», разумеется, все отрицал, но «Сьон» с Инфантино дело выиграли — ничью 2:2 отменили. Правда, в переигровке красно-белые размазали соперника 5:1, но это уже была не проблема будущего президента ФИФА.

Примерно в то же время Инфантино стал нарабатывать важные связи — в 1998 году он посетил Кубок африканских наций в Буркина-Фасо, где познакомился со многими людьми, которые впоследствии пришли к футбольной власти в своих странах. С 2000 года Инфантино стал работать в УЕФА у Леннарта Юханссона, но остался в штабе и после прихода Мишеля Платини в 2007-м. Полномочия Инфантино постепенно увеличились: он курировал введение финансового фейр-плей и регулярно мелькал на телеэкранах во время проведения различных жеребьевок. Узнаваемость Инфантино повышалась, как и его влияние.

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В 2015 году в ФИФА произошел переворот в результате грандиозного коррупционного скандала. Тогда под следствием оказались и Платини, и Зепп Блаттер, а Инфантино в тяжелой борьбе с катарским шейхом Аль Халифой вырвал победу и стал девятым президентом ФИФА.

На своем посту 52-летний швейцарец находится уже почти семь лет и, скорее всего, будет переизбран в 2023 году. За это время он внедрил массу нововведений: ВАР, работа женщин-арбитров на крупных мужских турнирах, расширение числа участников чемпионата мира до 48, масштабная реформа клубного ЧМ.

Джанни Инфантино. Фото Reuters
Джанни Инфантино.
Фото Reuters

Инфантино неоднократно лестно отзывался о России. После чемпионата мира 2018 года он подчеркнул, что турнир изменил восприятие о нашей стране в мире, и добавил: «Россия превратилась в настоящую футбольную страну. Забудьте хоккей, все зимние виды спорта, потому что сейчас это официально: Россия чисто футбольная держава». Он же называл предыдущий чемпионат мира лучшим в истории, но утверждал, что турнир в Катаре будет еще лучше.

В 2022 году ФИФА отстранила российские команды от участия в своих соревнованиях, и Инфантино назвал это «нелегким решением». Кроме того, он отметил, что исключать РФС из ФИФА не вариант.

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С Катаром у ФИФА тоже возникло много проблем, и Инфантино приходится постоянно реагировать на острые вопросы. В октябре он обещал, что ЧМ-2022 «объединит мир в трудные времена». На субботней пресс-конференции президент ФИФА повторил мысль еще раз.

Для усиления эффекта после речи главы организации выступил директор ФИФА по связям со СМИ Брайан Суонсон. Бывший репортер Sky Sports сделал каминг-аут и подчеркнул, что чувствует себя в безопасности в Катаре. Суонсон отметил: «То, что Джанни Инфантино не гей, не означает, что ему все равно. Ему не все равно. Вы видите только внешнюю сторону, а я вижу внутреннюю. Я долго раздумывал над тем, стоит ли мне говорить это. И сильно переживаю по этому поводу».

Чемпионат мира только стартовал, и Инфантино наверняка придется ответить еще не на один каверзный вопрос.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Англия 3
Иран 0
1-й тайм

ИТБ1 (1.5)

28%

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Ф2(1.5)

23%

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Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Джанни Инфантино
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