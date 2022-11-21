Назвал себя геем, чернокожим и женщиной. Что нужно знать о президенте ФИФА Инфантино

Подробности странной речи чиновника.

Всем известно, что у чемпионата мира в Катаре сильный негативный фон: несоблюдение прав человека, гибель строителей стадионов, отсутствие пива на стадионах, проблемы с меньшинствами. При этом никто из официальных лиц эти вещи в последнее время не комментировал.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прервал молчание и выступил с пространным спичем в защиту организаторов турнира. В речи, которая длилась 57 минут, он обвинил критиков турнира в Катаре в лицемерии и даже дискриминации. Итало-швейцарец подчеркнул, что западные страны не имею права говорить Катару о морали, учитывая их прошлое и нынешнее поведение. «За то, что мы, европейцы, делали последние 3000 лет, мы должны извиняться в течение следующих 3000 лет, — отметил президент ФИФА. — А уж потом давать людям уроки морального поведения».

Началась речь Инфантино с более чем странного заявления, которое сопровождали вздохи и ухмылки в зале: «Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом».

После этого президент добавил: «Конечно, я не катарец, не араб, не африканец, не гей, не инвалид. Но я чувствую себя так же, потому что знаю, что значит подвергаться дискриминации, быть запуганным, как иностранец в чужой стране. В детстве надо мной издевались — у меня были рыжие волосы и веснушки, плюс у меня итальянское происхождение, так что только представьте».

После часовой речи наступила сессия вопросов, в ходе которой Инфантино указали на то, что он во время монолога проигнорировал женщин. Президент тут же перебил журналиста и сказал: «Я забыл! Я чувствую себя женщиной! У меня четыре дочери, вы правы, извините. Я чувствую себя женщиной», — добавил Инфантино.

Джанни Инфантино. Фото Reuters

Слова главы Международной федерации футбола вызвали широкий резонанс, но что на самом деле он пережил за свою жизнь? Президент ФИФА играл в любительской команде четвертой лиги Швейцарии и шутил, что у него «обе ноги левые». Поэтому вместо футбола он выбрал юриспруденцию: с 1995 года Инфантино работал юристом в Международном центре спортивных наук, а в 1997-м даже защищал интересы «Сьона» в деле против московского «Спартака». Тогда разразился громкий скандал: после матча швейцарский клуб посчитал, что ворота стадиона «Локомотив» были занижены, поэтому нужно назначить переигровку. «Спартак», разумеется, все отрицал, но «Сьон» с Инфантино дело выиграли — ничью 2:2 отменили. Правда, в переигровке красно-белые размазали соперника 5:1, но это уже была не проблема будущего президента ФИФА.

Примерно в то же время Инфантино стал нарабатывать важные связи — в 1998 году он посетил Кубок африканских наций в Буркина-Фасо, где познакомился со многими людьми, которые впоследствии пришли к футбольной власти в своих странах. С 2000 года Инфантино стал работать в УЕФА у Леннарта Юханссона, но остался в штабе и после прихода Мишеля Платини в 2007-м. Полномочия Инфантино постепенно увеличились: он курировал введение финансового фейр-плей и регулярно мелькал на телеэкранах во время проведения различных жеребьевок. Узнаваемость Инфантино повышалась, как и его влияние.

В 2015 году в ФИФА произошел переворот в результате грандиозного коррупционного скандала. Тогда под следствием оказались и Платини, и Зепп Блаттер, а Инфантино в тяжелой борьбе с катарским шейхом Аль Халифой вырвал победу и стал девятым президентом ФИФА.

На своем посту 52-летний швейцарец находится уже почти семь лет и, скорее всего, будет переизбран в 2023 году. За это время он внедрил массу нововведений: ВАР, работа женщин-арбитров на крупных мужских турнирах, расширение числа участников чемпионата мира до 48, масштабная реформа клубного ЧМ.

Джанни Инфантино. Фото Reuters

Инфантино неоднократно лестно отзывался о России. После чемпионата мира 2018 года он подчеркнул, что турнир изменил восприятие о нашей стране в мире, и добавил: «Россия превратилась в настоящую футбольную страну. Забудьте хоккей, все зимние виды спорта, потому что сейчас это официально: Россия чисто футбольная держава». Он же называл предыдущий чемпионат мира лучшим в истории, но утверждал, что турнир в Катаре будет еще лучше.

В 2022 году ФИФА отстранила российские команды от участия в своих соревнованиях, и Инфантино назвал это «нелегким решением». Кроме того, он отметил, что исключать РФС из ФИФА не вариант.

С Катаром у ФИФА тоже возникло много проблем, и Инфантино приходится постоянно реагировать на острые вопросы. В октябре он обещал, что ЧМ-2022 «объединит мир в трудные времена». На субботней пресс-конференции президент ФИФА повторил мысль еще раз.

Для усиления эффекта после речи главы организации выступил директор ФИФА по связям со СМИ Брайан Суонсон. Бывший репортер Sky Sports сделал каминг-аут и подчеркнул, что чувствует себя в безопасности в Катаре. Суонсон отметил: «То, что Джанни Инфантино не гей, не означает, что ему все равно. Ему не все равно. Вы видите только внешнюю сторону, а я вижу внутреннюю. Я долго раздумывал над тем, стоит ли мне говорить это. И сильно переживаю по этому поводу».

Чемпионат мира только стартовал, и Инфантино наверняка придется ответить еще не на один каверзный вопрос.