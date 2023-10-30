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Главный редактор France Football отреагировал на слухи о победе Месси в голосовании за «Золотой мяч»

Виктория Кравченко
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«Золотой мяч».
Фото AFP

Главный редактор издания France Football Винсент Гарсия рассказал, что в этом году борьба за «Золотой мяч» была плотной.

Ранее в СМИ писали, что форварду «Интер Майами» Лионелю Месси уже сообщили, что он выиграл трофей в этом году.

«Слухи существовали всегда. Это медиаигра. Мы понимаем желание заранее объявить обладателя «Золотого мяча», но не всегда следует верить слухам. Потому что очень немногие люди в курсе», — сказал Гарсия Telefoot.

Церемония вручения «Золотого мяча» — 2023 пройдет 30 октября в театре Шатле в Париже. В 2022 году обладателем награды стал экс-форвард «Реала» Карим Бензема, который в этом году перебрался в «Аль-Иттихад».

Лионель Месси
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 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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 - : -
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