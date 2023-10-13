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Сегодня, 19:16

Президент Узбекистана Мирзиеев предложил возобновить футбольный Кубок Содружества

Алина Савинова
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Кубок Содружества.
Фото Кристина Коровникова, архив «СЭ»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке предложил возобновить футбольный «Кубок Содружества».

«Предлагаю также возобновить футбольные турниры на Кубок Содружества и провести очередные встречи наших молодежных команд в Узбекистане», — цитирует слова Мирзиеева «РИА Новости».

Турнир с 1993 по 2007, а также в 2009 и 2010 годах проходил в Москве, а в 2008 и с 2011 года — в Санкт-Петербурге. С 2012 года в нем участвовали молодежные и юношеские сборные. В 2016-м Кубок Содружества прекратил существование.

Московский «Спартак» и киевское «Динамо» чаще всего выигрывали турнир. На счету спартаковцев 6 побед, в активе команды из Киева 4 победы. Последним победителем среди молодежных команд является сборная России (U-21).

Источник: https://rsport.ria.ru/20231013/kubok_sodruzhestva-1902634966.html?in=l
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2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
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 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
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 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
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 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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