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Президент УЕФА уверен, что коронавирус будет побежден, и футбол вернется

22:18
Александер Чеферин. Фото Reuters
Александер Чеферин. Фото Reuters
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Президент УЕФА Александер Чеферин выразил уверенность в том, что человечество победит коронавирус, и футбол вернется в свое прежнее состояние.

«Человечество победит COVID-19, — цитирует Чеферина Nova.rs. — Теперь мы видим, что мир очень уязвим, потому что такая ситуация полностью дестабилизирует его. Футбол состоит из положительной энергии, и пока футбол не вернется, у людей не будет ощущения, что ситуация нормализировалась.

Мы все хотели бы, чтобы футбол вернулся как можно скорее, но это зависит в первую очередь от решений государственных органов. В конце концов, футболисты такие же рабочие, как и все остальные, и при всех мерах предосторожности, при пустых трибунах они могут начать игры относительно быстро. Но теперь речь идет не о спорте, а о политике.

Футбол изменится, но ненадолго. Он уже переживал эпидемии и войны. Старый добрый футбол скоро вернется".

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 624 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 250 986 человек умерли, выздоровели — 1 179 863.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 145 268 случаев заболевания коронавирусом. 1356 человек умерли, выздоровели — 18 095.

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