Помощник Райолы опроверг информацию о смерти агента

Хосе Фортес Родригес, помощник агента Мино Райолы опроверг информацию о смерти функционера.

«Мино в плохом состоянии, но он не умер», — приводит NOS слова Родригеса.

Ранее сегодня, 28 апреля итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о смерти 54-летнего Райолы.

Райола — агент ряда известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.