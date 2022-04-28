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Сегодня, 15:35

Помощник Райолы опроверг информацию о смерти агента

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хосе Фортес Родригес, помощник агента Мино Райолы опроверг информацию о смерти функционера.

«Мино в плохом состоянии, но он не умер», — приводит NOS слова Родригеса.

Ранее сегодня, 28 апреля итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о смерти 54-летнего Райолы.

Райола — агент ряда известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.

Источник: https://nos.nl/artikel/2426822-zaakwaarnemer-mino-raiola-ligt-slecht-italiaanse-media-melden-overlijden
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