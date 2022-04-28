Врач Райолы заявил, что агент находится в тяжелом состоянии и борется за жизнь

Врач миланской клиники «Сан-Раффаэле» Альберто Зангрилло опроверг информацию о смерти футбольного агента Мино Райолы.

«Я возмущен звонками от псевдо-журналистов, спекулирующих на информации о человеке, который борется за свою жизнь», — приводит итальянское агентство Ansa слова Зангрилло.

Сегодня, 28 апреля итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о смерти 54-летнего Райолы после продолжительной болезни.

Райола — агент ряда известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других. В январе 2022 года сообщалось, что он провел несколько недель в миланской клинике «Сан-Раффаэле» из-за проблем со здоровьем.