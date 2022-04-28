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Врач Райолы заявил, что агент находится в тяжелом состоянии и борется за жизнь

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врач миланской клиники «Сан-Раффаэле» Альберто Зангрилло опроверг информацию о смерти футбольного агента Мино Райолы.

«Я возмущен звонками от псевдо-журналистов, спекулирующих на информации о человеке, который борется за свою жизнь», — приводит итальянское агентство Ansa слова Зангрилло.

Сегодня, 28 апреля итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о смерти 54-летнего Райолы после продолжительной болезни.

Райола — агент ряда известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других. В январе 2022 года сообщалось, что он провел несколько недель в миланской клинике «Сан-Раффаэле» из-за проблем со здоровьем.

Источник: https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2022/04/28/raiola-gravissimo-al-san-raffaele-zangrillo-combatte-_362cb941-6197-419c-b595-2681251a572d.html
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