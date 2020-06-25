Определился календарь оставшихся матчей Юношеской лиги УЕФА

Определен календарь Юношеской лиги УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт европейской футбольной ассоциации. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что все оставшиеся игры пройдут в Ньоне (Швейцария) с 16 по 25 августа. В 1/8 финала остались несыгранными матчи «Интер» — «Ренн» и «Ювентус» — «Реал». Они также пройдут в Ньоне.

Юношеская лига УЕФА

1/8 финала

16 августа

«Интер» — «Ренн» (начало в 16.00 по московскому времени)

«Ювентус» — «Реал» (19.00)

1/4 финала

18 августа

«Мидтьюлланн» — «Аякс» (16.00)

«Динамо» Загреб — «Бенфика» (19.00)

19 августа

«Зальцбург» — «Лион» (16.00)

«Интер»/«Ренн» — «Ювентус»/«Реал» (19.00).

Полуфиналы пройдут 22 августа (16.00 и 19.00 мск). Финальный матч состоится 25 августа (19.00).